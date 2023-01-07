 

Apple пришлось отложить выпуск своего устройства смешанной реальности из-за технических проблем

07.01.2023, 16:35, Разное
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Гарнитура смешанной реальности (MR) от компании Apples появится в продаже весной/летом 2023 года. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источник CNBC, который сослался на аналитика и инсайдера TF International Securities Минг-Чи Куо.

Куо заявил, что Apple представит свой новый продукт в 2023 году еще летом 2022 года. Согласно информации, полученной осведомителем, Apple отложила предварительные показы устройств MR. Apple отложила предварительные показы из-за “ряда аппаратных и программных проблем”, с которыми столкнулось устройство.

Куо считает, что Apple не представит гарнитуру MR раньше третьего квартала или второго квартала 2023 года. Куо – опытный инсайдер, который надеется, что Apple представит гарнитуру MR на своем весеннем мероприятии для СМИ в апреле или марте, а также на конференции разработчиков WWDC, которая состоится в июне.

CNBC сообщает, что новый продукт Apple будет продаваться в розницу за $2-$3 тысячи, или примерно 145-217 000 рублей, по курсу на 7 января 2023 года.


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