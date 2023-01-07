 

Восхитительная четвёрка – Личное мнение

07.01.2023, 16:15, Разное
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Всё-таки запасной наследник принц Гарольд очень наивный мальчик. Книга его мемуаров ещё не вышла, а все уже обсуждают её содержание.

Среди прочего Гарри рассказал, что думал. Оказывается, он считал, что Меган с ним и Уильям с Кейт станут «восхитительной четвёркой».


Фото: Соцсети

Ну, как друзья, но только ещё и родственники.

Наивный мальчик. Уильям и Кейт — Гарику не друзья. Они чопорные наследники, тогда как Гарри и Меган в их глазах — конкуренты.

Попридержи коней, сказал Уильям брату, в конце концов, может произойти всё, что угодно.

И произошло, конечно. Меган полезла обниматься, а наследнички выпятили губу от собственной важности.

В дальнейшем Уильям пытался давить на брата. Кейт, в свою очередь, кривила гримасы, когда Меган проявляла дружелюбие.

Но круче всех оказался папочка — нынешний король Карл Третий Вспыльчивый. Гарри пишет, что однажды тот заявил: «Кто знает, действительно ли я твой настоящий отец?», намекая на возможную связь Дианы с майором Хьюиттом, с которым принцесса на самом деле познакомилась уже после рождения Гарри.

Шутник, чего уж — заявить сыну такое.

Чем больше Гарри и Меган изливают душу, тем очевиднее, как хорошо, что ребята выбрались из семьи за океан.

Источник: Лена Миро


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