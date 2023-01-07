 

Хейли Бибер рассказала, как микроинсульт пошатнул ее ментальное здоровье: “Было страшно”

07.01.2023, 16:12, Разное
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В марте прошлого года 26-летнюю Хейли Бибер госпитализировали с подозрением на микроинсульт. К счастью, все закончилось без последствий для физического здоровья модели, но не ментального. В подкасте The Run-Through With Vogue Хейли призналась, что ей пришлось долго восстанавливаться после пережитого. 

Я боролась с большим беспокойством и с небольшим посттравматическим стрессовым расстройством из-за страха, что это произойдет снова. Это было такое ощущение, которое я никогда больше не хочу испытывать это снова. Так страшно, так неприятно, что сбивало с толку во всех отношениях, которые вы только можете себе представить, — призналась Хейли.

Она добавила, что благодарна людям, которые помогли ей справиться с недугом.

Я просто очень благодарна за то, что у меня были замечательные врачи, медсестры и люди, которые помогли мне разобраться в том, что произошло на самом деле.

К слову, это уже не первый раз, когда модель возвращается к самому страшному дню из ее жизни. Ранее об этом она откровенно рассказывала в 12-минутном видео, опубликованном на ее YouTube-канале, где предположила, что недуг могли спровоцировать противозачаточные таблетки. 

Итак, дамы, если вы страдаете от сильных мигреней и планируете принимать противозачаточные таблетки, обязательно сообщите об этом своему врачу, потому что инсульт – потенциальный побочный эффект этих лекарств, – предупредила Хейли.


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