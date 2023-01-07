Мнение: Почему Путина оставили в одиночестве?

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

На сайте Кремля под поздравлением сообщение: «В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля».

И удручающие фотографии.

Почему Путин в Рождественскую ночь остался один? Почему для него провели персональное богослужение?

В прежние годы в Рождественскую ночь президент России всегда был с простыми россиянами.

Так было на богослужении в 2018 году.

В 2019-м.

В 2020-м.

В 2021-ом.

Ковидными ограничениями одиночество Путина в нынешнюю Рождественскую ночь объяснять глупо. Всего неделю назад Новогоднее поздравление президент записал в окружении военных.

Фотографии отсюда

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