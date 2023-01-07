 

Мнение: Почему Путина оставили в одиночестве?

07.01.2023, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

На сайте Кремля под поздравлением сообщение: «В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля».

И удручающие фотографии.

Почему Путин в Рождественскую ночь остался один? Почему для него провели персональное богослужение?

В прежние годы в Рождественскую ночь президент России всегда был с простыми россиянами.

Так было на богослужении в 2018 году.

В 2019-м.

В 2020-м.

В 2021-ом.

Ковидными ограничениями одиночество Путина в нынешнюю  Рождественскую ночь объяснять глупо. Всего неделю назад Новогоднее поздравление президент записал в окружении военных.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / Мнение: Контроль

19.10.22 / Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни города

08.09.22 / Еврокомиссия составила план преодоления энергокризиса — налог на прибыль, экономия электричества и потолок цен на газ

05.02.22 / Мнение: Новый газовый контракт с Китаем

25.08.21 / Лифтинг-макияж для женщин после 50 лет: как правильно его делать, чтобы выглядеть моложе

07.02.22 / Радостная новость! – Личное мнение

12.06.22 / Великобритании предрекли очередную волну коронавируса уже в июне

09.12.22 / Ниточки, блестящие и окрашенные в платиновый блонд: тенденции бровей 2023 и самые актуальные формы

03.01.23 / Очередная неловкая ситуация — Байден опроверг слова южнокорейского лидера о планах совместных ядерных учений

08.12.22 / В продажу поступил доступный российский ноутбук Unchartevice 6540 с ОС Astra Linux

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика