 

После очередной пресс-конференции Пескова в Кремле начали проверку акустики

07.01.2023, 15:33, Разное
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В Кремль прибыла акустическая комиссия, созванная по прямому поручению президента России.

Её цель – осуществить проверку всех помещений Кремля на предмет слышимости и доложить главе государства о результатах.

Поводом стали систематические высказывания руководителя пресс-службы президента Дмитрия Пескова об отсутствии сигналов со стороны главы государства и других акустических источников – только во время недавней пресс-конференции он повторил этот тезис шесть раз.

– Очень важно, чтобы специалисты разобрались, в чём заключается проблема – действительно в слабой акустике кремлёвских помещений или же, не дай Бог, в пошатнувшемся здоровье Дмитрия Сергеевича [Пескова]. После этого станет ясно, что делать дальше, – сообщил глава комиссии.

В Управлении делами президента уточнили, что Путин в целом доволен качеством исполнения обязанностей своим пресс-секретарём. При любых результатах работы комиссии он сохранит свою должность без дисциплинарных взысканий.

«Станет понятно, покупать ему слуховой аппарат или нет», – заключил проверяющий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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