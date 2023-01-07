Медведев прокомментировал новость об избрании нового спикера палаты представителей США

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США.

Он отметил длительность этого процесса, сообщается в его Telegram-канале.

По словам Медведева, 15 раундов правящие партии в США выбирали не спикера, а «тащили свиную тушу». Пост Медведев проиллюстрировал картинкой.

Ранее сообщалось, что после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.

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