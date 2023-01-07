 

Медведев прокомментировал новость об избрании нового спикера палаты представителей США

07.01.2023, 15:18, Новости дня
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США.

Он отметил длительность этого процесса, сообщается в его Telegram-канале.

По словам Медведева, 15 раундов правящие партии в США выбирали не спикера, а «тащили свиную тушу». Пост Медведев проиллюстрировал картинкой.

Ранее сообщалось, что после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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