Медведев прокомментировал новость об избрании нового спикера палаты представителей США
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США.
Он отметил длительность этого процесса, сообщается в его Telegram-канале.
По словам Медведева, 15 раундов правящие партии в США выбирали не спикера, а «тащили свиную тушу». Пост Медведев проиллюстрировал картинкой.
Ранее сообщалось, что после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.
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