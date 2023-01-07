 

Кадыров прокомментировал сообщения о гибели чеченских командиров во время СВО

07.01.2023, 15:18, Новости дня
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Информация о гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации в Донбассе является небылицами, которые придумывают «злые языки», сидя на «мягких диванах» в Европе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал видео о том, как депутат госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение подразделений из Чечни и встретился с их командирами.

«Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений», – написал он, передает РИА «Новости».

«В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <…> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу», – добавил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что как бы «ни трепались европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР – тем более».

Ранее Кадыров оценил ход спецоперации на Украине, отметив, что ВСУ и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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