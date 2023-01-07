 

Посол Украины Пристайко: Мы несем людские потери направо и налево

07.01.2023, 15:18, Новости дня
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Потери ВСУ в ходе специальной военной операции «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, но именно это предоставляет Западу уникальный шанс в борьбе с Россией, сообщил Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», – передает его слова РБК со ссылкой на издание Newsweek. 

По его словам, если сейчас говорить о мирных переговорах, то Москва сохранит освобожденные ею ранее территории, которые важны для украинского правительства. 

Также Пристайко сказал, что Запад имеет «уникальный шанс» при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.  

«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», – подчеркивает Пристайко.  

Он также отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России. 

Ранее посол РФ Анатолий Антонов заявил, что США ведут «войну по доверенности» против РФ «до последнего украинца». Так он прокомментировал идею Вашингтона поставить Украине БМП Bradley.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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