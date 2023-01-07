Принц Гарри рассказал, как лично принимал роды у Меган Маркл

Мемуары принца Гарри сговорящим названием “Запасной” по ошибке вышлив Испании раньше срока и ожидаемо разлетелись на громкие заголовки. В книге что ни глава — то сенсация, от которой монаршие родственники принца еще долго будут приходить в себя. С читателями Гарри поделился самым личным: о том как потерял девственность, злоупотреблял наркотиками, а однажды чуть было не лишился своего мужского достоинства, отморозив гениталии во время поездки в Арктику. Не забыл принц упомянуть и про обидные шутки своего отца, переживания после смерти своей матери, принцессы Дианы, и серьезную ссору с братом — конечно, из-за Меган Маркл.

Впрочем, среди интригующих откровений и обид на семью в мемуарах нашлось место и добрым сентиментальным моментам. Так, в одной и глав Гарри решил рассказать, как на тот момент самые близкие люди отреагировали на новость о беременности Меган. А заодно прояснить, почему для объявлении об этом не нашлось дня лучше, чем свадьба его кузины, принцессы Евгении.

По словам Гарри, они с Меган совсем не хотели красть праздник у принцессы Евгении (как потом считала мат невесты Сара Фергюсон), расчет был иной — пред отъездом в тур по Австрии Гарри не терпелось сообщить о важном событии всем родственникам разом. О том, что Меган ждет первенца первым узнал Чарльз — его пара перехватила в офисе в Виндзоре. По словам Гарри, он был рад увидеть “широкую улыбку” своего отца, который узнал, что он станет дедушкой в ​​четвертый раз. После этого герцог и герцогиня Сассекские направились в Сент-Джордж-холл, где проходил прием, чтобы там рассказать новость принцу Уильяму. А тот порекомендовал сразу же сообщить об этом Кейт, которая в это время общалась со своей беременной сестрой в другом конце комнаты. Описывая реакцию Кейт, Гарри написал:

Она также широко улыбнулась и сердечно поздравила. Они оба отреагировали именно так, как я и надеялся — как я и хотел.

В другой главе принц Гарри рассказывает о рождении своей годовалой дочери Лилибет и о том, как это было по сравнению с появлением на свет Арчи в 2019 году. Герцог Сассекский уверяет, что во время первых родов Меган нервничал так, что ему пришлось использовать веселящий газ, чтобы успокоиться. Зато при рождении дочери он не только был максимально собран, но и лично принимал участие в родах.

Когда доктор сказал, что это вопрос нескольких минут, я сказал Мэг, что первое, чего я хочу, — это чтобы маленький ребенок увидел мое лицо. Мы знали, что это будет девочка. Она согласилась и пожала мне руку.

Под присмотром медиков Гарри помог Лилибет появиться на свет, а после передал ее Меган.

Она сказала, что никогда не была так влюблена в меня, как в этот момент…

Напомним, пара объявила о рождении дочери в июне 2016 года. Малышку назвали в честь покойных матери и бабушки Гарри.