Мнение: Важный вопрос

Наиболее, пожалуй, волнующий сегодня в России вопрос – будет ли новая волна мобилизации? Вопрос непраздный, тем более, что президент уверенно сказал, что ее не будет.

Опыт подсказывает, что после таких уверенных слов всё будет происходить ровно наоборот. Случаев, когда президент говорит правду, припоминается гораздо меньше, чем когда он лжет.

Логика, конечно, говорит, что как и первая мобилизация, вторая и все последующие практического смысла не имеют. Времена хождения большими толпами на редуты давно прошли. Но если ничего другого нет, то остается последний вариант – забрасывать телами.

Проблема носит сугубо статистический характер. Страна с деградирующей экономикой не может иметь современную армию. Россия в 2020 году экспортировала нефти и газа на сумму менее 100 млрд долларов: 72 и 25 млрд соответственно. Китай только смартфонов в 2020 году экспортировал на сумму в 125 млрд долларов. Высокотехнологичный экспорт России (электроника, машиностроение и станкостроение) составляет сумму меньше 10 млрд долларов, в то время как Вьетнам экспортирует этих товаров на 30 млрд долларов, а Китай – вообще на полтриллиона.

Минимальная зарплата в России ниже, чем в трети стран Африки и половине стран Латинской Америки, то есть – ёмкость российского рынка критически низкая.

Может ли такая страна иметь современную армию? Да еще в ситуации, когда три четверти отпущенных на перевооружение денег банально расхищены? Когда ни одна военная программа не работает, а единичные образцы вооружений и техники с помпой ставятся на вооружение в парадные расчеты. На большее их просто нет в природе.

Естественно, что поставив задачу разгрома украинских вооруженных сил, которые подпитываются совокупной помощью порядка пятидесяти стран, имеющих на всех порядка 40-45 процентов мирового ВВП, никаких иных способов ведения борьбы, кроме доисторического людского навала, у Кремля просто нет.

Сунь-Цзы сказал: «Война не любит продолжительности», из чего следует довольно логичное следствие – лучше быстро проиграть, чем мучительно и медленно выигрывать. А если выигрыш при этом недостижим и выглядит фантастикой – то затянутый конфликт в конечном итоге добьет агрессора.

Но российское руководство далеко от здравого смысла и логики. Поэтому вопрос: возможна ли в ближайшее время новая мобилизация имеет высочайшую вероятность положительного на него ответа.

Нюанс в том, что положительный ответ не способен принести положительный результат. В силу вышесказанных причин.

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