Мнение: 10 страхов американцев

Яну Бреммеру 53 года. Несмотря на молодой по политическим меркам возраст, он является, пожалуй, самым влиятельным экспертом Запада, а среди его клиентов можно найти и глав государств, и советы директоров огромных корпораций.

Профессор Бреммер имеет в том числе армянские корни. Также он кое-что знает о России — его докторская диссертация называется «Этническая политика: русские на Украине». Пожалуй, излишне пояснять, что господин Бреммер является типичным представителем американских правящих кругов, то есть последовательным врагом России, Китая, Ирана и прочих независимых стран.

Агентство Яна Бреммера, «Евразия Групп», каждый год выпускает знаменитый прогноз-отчёт, «10 рисков предстоящего года» (ссылка). Мы с Кримсональтером подробно обсудим главные опасности для России и для Америки завтра, на заседании Клуба Зелёной Свиньи, в 17 часов (ссылка). Сейчас же я просто процитирую выдержки из прогноза господина Бреммера, не комментируя их.

1. РОССИЯ-ИЗГОЙ

Униженная Россия превратится из глобального игрока в самое опасное государство-изгоя в мире, представляющее серьезную угрозу безопасности для Европы, Соединенных Штатов и за их пределами…

Хакеры, связанные с Кремлем, будут наращивать кибератаки на западные фирмы и правительства. Трубопроводы, а также терминалы для сжиженного природного газа станут привлекательными целями для российских диверсий. Российские официальные лица достоверно пригрозили возмездием американским и европейским сателлитам, которые играют определенную роль в войне. Оптоволокно также уязвимо: кабели в Европе и под Атлантикой станут мишенями, вероятно, без отпечатков пальцев, как в случае атаки на трубопровод Nord Stream в сентябре (где до сих пор нет доказательств ответственности).

Россия также усилит свое наступление на западные выборы, поддерживая и финансируя дезинформацию и экстремизм. Президентская кампания в США быстро наберет обороты в этом году, и Трамп идет ва-банк с антивоенной программой, которая звучит музыкой для ушей Путина. Разрушительная дезинформация против республиканских соперников Трампа и потенциальных кандидатов от Демократической партии, включая президента Джо Байдена, начнется рано. Москва также будет сеять смуту на Балканах, чтобы отвлечь НАТО от Украины…

2. МАКСИМАЛЬНЫЙ СИ

Си Цзиньпин вышел на 20-й партийный съезд Китая в октябре 2022 года с властью, не имеющей себе равных со времен Мао Цзэдуна…

…зоной риска является внешняя политика, где националистические взгляды и напористый стиль Си будут определять отношения Пекина с миром. Си Цзиньпин не стремится к краткосрочному кризису, учитывая масштаб и безотлагательность экономических проблем внутри страны. Но дипломатия «воинов-волков», тем не менее, будет усиливаться, поскольку дипломаты направляют смелую риторику Си Цзиньпина, часто в ущерб эффективному взаимодействию. Личная близость Си Цзиньпина к Путину ограничит то, насколько тесно Китай готов сотрудничать с развитым миром — и даже, в худшем случае, с развивающимися странами — в ответ на все более агрессивное поведение России (см. Риск № 1), которое угрожает глобальному миру и стабильности. Равнодушный ответ на российскую агрессию может вызвать глобальную негативную реакцию, подорвать международный авторитет Китая и усилить экономические риски…

3. ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Новые технологии станут подарком автократам, стремящимся подорвать демократию за рубежом и подавить инакомыслие внутри страны…

Новая форма искусственного интеллекта, известная как генеративный ИИ, позволит пользователям создавать реалистичные изображения, видео и текст с помощью простых запросов. Большие языковые модели, такие как GPT-3 и скоро выходящий GPT-4, смогут надежно пройти тест Тьюринга — Рубикон для способности машин имитировать человеческий интеллект. А достижения в области глубоких подделок, распознавания лиц и программного обеспечения для синтеза голоса сделают контроль над сходством пережитком прошлого. Удобные для пользователя приложения, такие как ChatGPT и Stable Diffusion, позволят любому, кто хоть немного разбирается в технологиях, использовать возможности искусственного интеллекта…

Эти достижения представляют собой постепенное изменение потенциала искусственного интеллекта манипулировать людьми и сеять политический хаос. Когда барьеров для доступа к созданию контента больше не существует, объем контента растет в геометрической прогрессии, что делает невозможным для большинства граждан надежно отличать факты от вымысла. Дезинформация будет процветать, а доверие — и без того хрупкая основа социальной сплоченности, коммерции и демократии — будет разрушаться еще больше…

4. УДАРНЫЕ ВОЛНЫ ИНФЛЯЦИИ

Растущие процентные ставки и глобальная рецессия повысят риск кризисов на развивающихся рынках…

Это беспрецедентное сочетание перекрывающихся шоков привело к тому, что инфляция достигла уровней, которых большинство стран не видели почти 50 лет…

Сочетание высокой инфляции, растущих процентных ставок и недостаточной бюджетной поддержки подтолкнет мировую экономику к рецессии. Глобальный спад будет усугубляться неопределенностью в отношении восстановления экономики Китая после нулевой вспышки Covid (см. Риск № 2) и болезненным переходом Европы к жизни без российских энергоносителей…

5. ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ ИРАН

Вероятность краха режима невелика, но она выше, чем когда-либо за последние четыре десятилетия…

Между тем, с тех пор как Байден вступил в должность, ядерная программа Ирана стала как более продвинутой, так и менее контролируемой. В ноябре Иран объявил, что начнет производить обогащенный уран, близкий к оружейному, используя некоторые из своих самых современных центрифуг на объекте, расположенном глубоко в горах, в месте, непроницаемом для всех боеприпасов, кроме самых крупных. Иран сегодня может произвести достаточное количество расщепляющегося материала для ядерного оружия за считанные недели — самое близкое, что когда-либо было. Это создает угрозы как для региона, так и для Запада…

Материальная поддержка Ираном войны России на Украине добавила еще одно измерение к ее неудачным отношениям с Западом. Тегеран продал Москве сотни беспилотных летательных аппаратов, используемых для нападения на мирных жителей в украинских городах, и он готов построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов в России и поставлять баллистические ракеты малой дальности. В сочетании с репрессиями внутри страны (поддерживаемыми Россией) участие Ирана в европейской войне резко настроило общественное мнение и элиту на континенте против Исламской Республики; это также приведет к тому, что Соединенные Штаты введут дополнительные экономические санкции…

6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Более высокие цены на нефть также усилят трения между ОПЕК+ и Соединенными Штатами…

…Шоки предложения, ожидаемые в 2022 году, приведут к тому, что цены на нефть превысят 100 долларов за баррель до конца года…

…Высокие цены на нефть лягут тяжелым бременем на более бедные развивающиеся страны, которые имеют ограниченные денежные средства для дорогостоящего импорта энергоносителей и сталкиваются с растущей стоимостью заимствований, чтобы заполнить дыру, что приведет к нехватке энергии и социальному недовольству. Недовольные тем, что им приходится нести расходы из-за санкций в отношении России, на которые они не соглашались, развивающиеся рынки откажутся от режима западных санкций, продолжая торговать с Россией…

7. ЗАМЕДЛЕННОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Женщины и девочки пострадают больше всего, потеряв с трудом заработанные права, возможности и безопасность.

…Последние два поколения человечества пережили беспрецедентный период быстрого роста и всеобщего процветания. Мировая экономика утроилась в размерах, почти каждая страна стала значительно богаче, и более миллиарда человек избежали крайней нищеты, чтобы присоединиться к первому в истории глобальному среднему классу, сократив разрыв в возможностях между развивающимися и развитыми промышленно развитыми странами…

Продовольственная незащищенность усилится по мере того, как поставки продовольствия будут еще больше нарушены из-за российско-украинской войны, а инфляция подорвет покупательную способность. Неопределенность будет побуждать все больше правительств вводить протекционистские торговые ограничения. Высокие цены на газ поставят под угрозу производство удобрений и повысят издержки фермеров по всем направлениям, что приведет к росту цен на продовольствие (см. риск № 6)…

Женщины и девочки пострадают больше всего, потеряв права, возможности и безопасность по мере того, как успехи в области гендерного равенства будут сведены на нет. Стагнация экономического роста, отсутствие продовольственной безопасности и сокращение расходов на социальные нужды и здравоохранение вытеснят больше женщин с рынка труда или в неформальную экономику…

8. РАЗДЕЛЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

В США сохраняется риск политического насилия, даже несмотря на то, что некоторых участников беспорядков в Капитолии отправляют в тюрьму…

Соединенные Штаты остаются одной из наиболее политически поляризованных и дисфункциональных развитых индустриальных демократий мира…

Эта поляризация оказывает меньшее влияние на глобальное положение Америки, чем вы могли бы ожидать…

Существует также сохраняющийся риск политического насилия в Соединенных Штатах, даже несмотря на то, что некоторые из тех, кто участвовал в беспорядках в Капитолии два года назад 6 января, сейчас отправляются в тюрьму. Поляризация, вызывающая общественный гнев, стала структурной чертой американской жизни, отчасти подпитываемой социальными сетями (см. риск № 3)…

Конечно, враждебность между красно-синими росла десятилетиями. Но сегодня примерно две трети американцев считают членов оппозиционной партии не просто неправильными, но и нечестными, аморальными и представляющими угрозу для самой страны. И вера в то, что угрозы и насилие политически оправданы, возросла среди членов обеих партий, хотя среди республиканцев этот рост был более резким. Растущая склонность американцев к разрешению политических дебатов недемократическими средствами увеличит риск крупномасштабных протестов и разовых актов политического насилия…

9. ТИК-ТОК БУМ

Поколение Z обладает как способностью, так и мотивацией организовываться онлайн, чтобы изменить корпоративную и государственную политику, усложняя жизнь транснациональным корпорациям во всем мире и разрушая политику одним нажатием кнопки…

…У поколения Z более широкие ожидания, требования и политические запросы, чем у его предшественников, включая заметное недоверие к институтам и традиционным каналам политических изменений и экономических достижений…

…Многие из них — прирожденные активисты, готовые пропустить школу или работу в знак протеста против политики правительства в области изменения климата, контроля над оружием и социальной справедливости, требуя, чтобы образовательные и деловые учреждения соответствовали их мировоззрению…

В результате корпорации почувствуют беспрецедентное давление, вынуждающее их принимать чью-либо сторону в политических и геополитических дебатах, нравится им это или нет.

10. ВОДНЫЙ СТРЕСС

В этом году нехватка воды станет глобальной и системной проблемой… в то время как правительства по-прежнему будут относиться к этому как к временному кризису.

В 2022 году снижение уровня воды усугубило продовольственный кризис в Африке, остановило судоходство и производство атомной энергии в Европе и привело к закрытию заводов в Китае. Нехватка воды также вынудила Соединенные Штаты ограничить сброс воды в западных штатах и вызвала социальные волнения в Латинской Америке, усилив напряженность в отношениях между корпорациями и сообществами. Прогнозы на 2023 год хуже. Нехватка воды станет новой нормой: уровень воды в реках упадет до новых минимумов, и две трети компаний по всему миру столкнутся со значительными водными рисками для своей деятельности или цепочек поставок…