Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, сообщил глава оборонного ведомства страны Микко Савола.

Прошлый пакет военной помощи оценивался в 28,8 млрд евро, сообщало военное ведомства Финляндии 20 декабря.

«Содержание помощи готовится совместно с Силами обороны, при этом мы стараемся не подорвать собственную обороноспособность», – написал министр в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал обращение к западным союзникам с требованием предоставить Киеву боевые танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО.

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