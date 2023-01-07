 

Лукашенко предложил сделать шаг навстречу оппозиционерам, осознавшим свою ошибку

07.01.2023, 13:55, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рождественского поздравления заявил, что сделает все для того, чтобы страна жила в мире и согласии, предложив властям пойти навстречу уехавшим из страны белорусам, осознавшим, что их поддержка поствыборных акций протеста оппозиции в 2020 году была ошибкой.

По словам Лукашенко, власти страны сделают все, чтобы белорусы проводили свои дни в семье, передает РИА «Новости».

Также Лукашенко выразил надежду, что 2023 год будет лучше предыдущего года. Или минимум страна сможет «выдержать мирный, спокойный лад, который был хотя бы в прошлом год», указал президент.

Лукашенко заявил, что за прошедший год около 10 тыс. из прибывших в республику украинцев остались для постоянного проживания. Речь идет о более 74 тыс. граждан Украины, которые прибыли в Белоруссию с конца февраля 2022 года.

«Около 10 тысяч, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране», – сказал Лукашенко.

Заявление белорусский лидер сделал во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря. Президент напомнил, что ранее монастырь собирал помощь для российских военных, за что был раскритикован находящейся за рубежом белорусской оппозицией.

Президент призвал не обращать на это внимание, добавив, что властям нужно сделать шаг навстречу уехавшим из страны белорусам, которые осознали, что их поддержка поствыборных акций протеста оппозиции в 2020 году была ошибкой.

«И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем. Я уверен, что среди сбежавших – люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину», – сказал Лукашенко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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