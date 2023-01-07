Лидера Little Big осудили за катание на скейте в виде креста

Лидер группы Little Big Илья Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста, чем возмутил пользователей Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Роликом Прусикин поделился в собственном профиле. На кадрах видно, как музыкант катается в скейтпарке на скейтборде в виде креста, информирует «Lenta.ru».

«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?» – написали Прусикину в комментариях.

«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик – за гранью», – написал ему еще один пользователь.

«Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем», – возмутился третий.

«Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», – сообщил еще один пользователь.

Ранее участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из РФ в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «звезды» в РФ уже никому не нужны.

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