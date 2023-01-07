 

Белорусский ОМОН два часа пытался затащить в автозак берёзу после приказа посадить дерево

07.01.2023, 13:33, Разное
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Необычный инцидент был заснят
прохожими на одной из улиц Минска: два человека в форме ОМОН безуспешно пытались
погрузить берёзу в автозак. Видео вызвало бурную реакцию в Сети.

В видеоролике силовики упорно пытаются переместить
выкопанное дерево в спецтранспорт, пока не приезжает их начальник. Он несколько минут молча ходит вокруг автозака, оценивает происходящее, а затем проводит небольшую, но эмоциональную разъяснительную беседу, изобилующую оценочными суждениями о способностях подчинённых. Затем все организованно покидают место происшествия.

По словам анонимного источника в силовых ведомствах
Беларуси, инцидент произошёл из-за недопонимания между сотрудниками ОМОН и их
командиром. Новобранцам, заступившим на службу в ноябре 2022 года, приказали
посадить дерево – согласно примете, это поможет в нелёгком труде по защите страны от внешних и внутренних врагов. Неправильно восприняв указание, служащие выкорчевали в ближайшей лесополосе дерево и пытались «арестовать»
его.

«Может, было так, а может и не так. Прошу прощения, но мне пора
отлучиться на специальные следственные мероприятия в честь Рождества Христова»,
– сказал пресс-секретарь минского ОМОН, капитан Дмитрий Кривошеев.

Пресс-служба УП «Зеленстрой» города Минска уже отчиталась,
что их садовники успешно вернули дерево на место постоянного произрастания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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