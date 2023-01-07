Das Erste – немецкий экспорт неожиданно сократился, вопреки прогнозам роста

Экспорт из Германии неожиданно снизился, пишет немецкий телеканал Das Erste. Это связано с уменьшением спроса со стороны Евросоюза, США и Китая. По прогнозам экспертов, в условиях ослабления Пекина и Вашингтона динамика экспорта пока будет оставаться весьма сдержанной. Немецкий бизнес не ожидает больших провалов, однако и на предсказывавшийся ранее рост рассчитывать тоже не приходится, а новая волна коронавируса может негативно сказаться на мировой торговле.



AP

Немецкий экспорт неожиданно снизился в ноябре из-за уменьшения спроса со стороны ЕС, США и Китая, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Экспорт сократился на 0,3% до €135,1 миллиардов по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило сегодня Федеральное статистическое управление. При этом экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали незначительного роста на 0,2%. В ноябре импорт продолжил сокращаться третий месяц подряд, и спад составил уже 3,3%, что является максимальным показателем с января 2022 года.

«На высоком уровне небольшое снижение экспорта может быть легко поглощено, — заявил главный экономист частного банка Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александр Крюгер. — В условиях ослабления Китая и США динамика экспорта пока будет оставаться довольно сдержанной». Один луч надежды исходит от сокращения дефицита в производстве материалов. В целом, экспортный сектор исходит из того, что рецессия в Германии будет небольшой.

Экспорт в страны — члены Евросоюза снизился в ноябре на 0,4% до €73 млрд. Бизнес с самым важным клиентом, США, сократился на целых 1,5% до €13,7 млрд. Экспорт в Китайскую Народную Республику также снизился на 1,5% и составил €8,8 млрд. Напротив, экспорт в Великобританию вырос на 16,1% до €7,4 млрд. Поставки в Россию также выросли на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили €1,1 млрд.

«Во времена ослабления мировой экономики бренд «сделано в Германии» больше не является движущей силой», — подчеркнул Томас Гитцель, главный экономист VP Bank. Однако ценовой эффект также сыграл свою роль в снижении экспорта. «Поскольку в последнем квартале наблюдалось снижение цен, особенно в области сырья, немецкие экспортёры, вероятно, уже не так хорошо продавливали желаемые цены, как в предыдущие месяцы», — пояснил эксперт.

Между тем, статистическое управление задним числом скорректировало октябрьский результат в сторону увеличения: снижение на 0,6% превратилось в рост на 0,8%. Таким образом, с января по ноябрь 2022 года экспорт вырос в общей сложности на 15% и составил €1435,3 млрд. Согласно опросу, проведённому Институтом ifo, немецкая экспортная отрасль недавно вновь продемонстрировала осторожный оптимизм. Ожидания опрошенных компаний выросли до плюс 1,6% в декабре с плюс 0,9% в ноябре.

Однако в новом году немецкая экономика по-прежнему не ожидает больших скачков. «В 2023 году спада экспорта не будет, но и высокого полёта ожидать не стоит», — заявил президент Ассоциации оптовой и внешней торговли Германии BGA Дирк Яндура.

В частности, беспокойство вызывает Китай. По словам эксперта, отход от политики нулевого коронавируса поможет в среднесрочной перспективе, но сначала уровень заболеваемости грозит зашкалить. «Если будет большая волна заражений, экономика Китая ослабнет, — предостерегает Яндура. — Я боюсь худшего, если пандемия ударит, как этого опасаются».

По мнению экспертов, второй по величине экономике мира грозит гигантская волна коронавируса, в результате которой сотни миллионов людей будут заражены в течение нескольких недель, что скажется и на экономической ситуации в мире, отмечает немецкий телеканал Das Erste.