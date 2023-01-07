Личное: “Как насчет дома престарелых?”

Много диких писем на тему мужских шлангов написали.

Публикую самое дикое.

Автор называла письмо “Галантные шаги”. То есть она даже не поняла, что речь о шлангах, а не о шагах, потому что для короны разницы нет.

polychrom

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

В связи с Вашми последними постами хотела бы предложить мою короткую переписку с мужчиной, который мне очень нравился.

Может это будет интересно.

Мужчина работал со мной, интерес ко мне он никогда не проявлял, на мои попытки флирта дистанцировался.

(То есть до переписки автор уже была в черном поле. Приставала к мужчине на работе, он шарахался)

Он был выше по служебной иерархии, не прямо, но все же мой руководитель в какой-то степени. ОЗ его выше моей. Онегин, скорее всего.

Потом он уволился и полгода спустя я поздравила его с днем рождения.

За год до этого на вопрос сколько ему исполняется лет, он ответил что уже очень стар, 43 года.

Старик совсем.

Тогда же я ответила:

– Предлагаю плюнуть мне сразу в лицо, Мне скоро 45.

Это было грубовато, но мне хотелось как-то спровоцировать его,

Иногда я старалась шутить с ним и мне даже удавалось его рассмешить.

(Автору кажется, что это очень смешно – предложение плюнуть ей в лицо. Обратите внимание, друзья, что когда человек в черном поле, все время липнет к закрытой двери, в какой-то момент он совсем теряет адекват и несет такое, что и представить странно. Как думаете, почему?)

На его 44 летие я написала:

“Сердечно поздравляю с Днем рождения…

Или мне лучше выразить соболезнование?

Вы ведь теперь совсем дряхлый 44-летний старик.

Как насчет дома престарелых, где Вам может придется провести свои последующие минимум 60 лет?

В любом случае желаю Вам долгих и продуктивных лет жизни.

И работу, которая будет вам приносить истинное удовольствие.”

(Как вам такое?)

На тот момент он был все еще безработным, хотел путешествовать несколько месяцев по миру.

Он ответил что очень мило с моей стороны вспомнить про его день рождения. Выразил надежду что у меня все хорошо. Передал привет на работе.

Я зацепилась за работу, написала что все хорошо и выслала нашу групповую фото с Рождественского кооператива. Спросила был ли он в Прибалтике, как он планировал.

Там нет, но был в Париже, Амстердаме, Берлине. Через 2 недели летит в Израиль, к брату.

Я спросила про брата и можем ли мы встретится как-нибудь и поужинать вместе.

По -дружески.

Путешествия ведь и моя большая страсть, а он так много видел…

Он ответил галантно что почувствовал себя на 20 лет моложе.

Но он скучный собеседник, так ему когда-то намекнули.

И дел у него не в проворот.

Ответила:

” Понимаю.

Мне хотелось получше интегрироваться в этот город (переехала 4 года назад), но из-за короны это было сложно.

Что Вы скучный, в это я, конечно, не поверю.

Приятного путешествия.”

Он ничего не ответил.

Мне хотелось бы понять, насколько мой ответ был в границах.

(Насколько ее ответ был в границах? Двое суток на оленях, а потом еще на собаках, чтобы добраться до границ. Проанализируйте весь диалог, друзья)

Спасибо за ваш блог и возможность Вам написать.