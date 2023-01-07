Столтенберг увидел угрозу в союзе России и Китая
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Нарастающее сотрудничество между Россией и Китаем угрожает установленному западными странами миропорядку, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По мнению генсека, Пекин и Москву объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Он указал, что Россия и Китай «не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», передает РИА «Новости».
Столтенберг отметил, что главным свидетельством объединения двух государств стал отказ Пекина осуждать российскую спецоперацию на Украине.
Помимо этого, он подчеркнул углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.
Ранее госдеп США заявил, что Китай на фоне российской спецоперации в Украине утверждает, что является нейтральной стороной, однако его действия свидетельствуют, что он продолжает инвестировать в тесные связи с Россией.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет