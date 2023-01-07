Столтенберг увидел угрозу в союзе России и Китая

Нарастающее сотрудничество между Россией и Китаем угрожает установленному западными странами миропорядку, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению генсека, Пекин и Москву объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Он указал, что Россия и Китай «не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», передает РИА «Новости».

Столтенберг отметил, что главным свидетельством объединения двух государств стал отказ Пекина осуждать российскую спецоперацию на Украине.

Помимо этого, он подчеркнул углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.

Ранее госдеп США заявил, что Китай на фоне российской спецоперации в Украине утверждает, что является нейтральной стороной, однако его действия свидетельствуют, что он продолжает инвестировать в тесные связи с Россией.

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