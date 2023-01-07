 

В России за сутки госпитализировали 695 человек с COVID

07.01.2023, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки в больницы с вирусом попали 695 человек, что на 3,3% больше по сравнению с 6 января.

По данным на 7 января, больницы покинули в связи с выздоровлением 4 463 человека, что на 4,7% меньше по сравнению с 6 января, информирует Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Всего выявили 3 303 новых случаев заражения коронавирусом, а скончались 49 граждан.

Ранее сообщалось, что были госпитализированы 662 человек, что на 29,3% больше по сравнению с 3 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / Twitter начинает тестировать кнопку «Не нравится»

05.08.20 / Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

23.12.20 / В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

04.02.22 / Заболевший COVID-19 Ермак готовится к встрече в нормандском формате – Кулеба

02.07.20 / 10 областей не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав Украины

13.07.20 / Путин заявил о начале решения проблем в сфере защиты окружающей среды

27.08.21 / Economist – историк Нил Фергюсон советует американцам переосмыслить уроки Черчилля

24.07.20 / Тимошенко оценила решение украинских властей о повышении цен на газ

25.06.21 / Мишустин обратил внимание на рост цен на ПЦР-тесты

27.07.20 / Немногочисленный протестный митинг в Хабаровске прошел с участием Шнурова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика