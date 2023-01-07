В России за сутки госпитализировали 695 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки в больницы с вирусом попали 695 человек, что на 3,3% больше по сравнению с 6 января.
По данным на 7 января, больницы покинули в связи с выздоровлением 4 463 человека, что на 4,7% меньше по сравнению с 6 января, информирует Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».
Всего выявили 3 303 новых случаев заражения коронавирусом, а скончались 49 граждан.
Ранее сообщалось, что были госпитализированы 662 человек, что на 29,3% больше по сравнению с 3 января.
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