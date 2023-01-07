 

В Крыму пообещали разработать (но не сделать!) электромобиль на базе УАЗ

07.01.2023, 12:30, Новости дня
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Крымское предприятие летом этого года авершит испытания и представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем, сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

Он рассказал ТАСС, что научно-производственное предприятие «Элькафа» запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили.

Электромобиль создается на основе УАЗ «Буханка», подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом. По мнению Демурии, весной начнутся испытания и доработки, а к середине или концу лета уже будет настоящий продукт.

По его словам, электромобиль предполагается испытать в условиях горного и степного Крыма, оценить его в летних и зимних условиях эксплуатации.

Трансмиссию "Буханки" планируют сделать полностью электрической. При этом в отсек двигателя могут устанавливать топливный генератор, который позволит увеличить запас хода на случай, если электромобиль отправляется в места, где нет зарядки.

Ранее в Ижевске «АвтоВАЗ» представил первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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