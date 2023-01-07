 

Джесси Джей сообщила о беременности — спустя год, как потеряла первенца

07.01.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

34-летняя певица Дежесси Джесси ждет ребенка. Радостном событии будущая мама сообщила в соцсетях, опубликовав ролик на котором запечатлены разные этапы ее беременности — от положительного теста до заметно округлившегося животика и снимков ножки малыша с УЗИ.

Я так счастлива и напугана, что наконец-то могу поделиться этим… Пожалуйста, будьте со мной понежнее, — написала она под видео. 

Остальные подробности — свой срок и предположительную дау родов, Джесси решила пока оставить в тайне от общественности. И не случайно. Дело в том, что певица уже несколько лет пытается стать мамой. Врачи даже диагностировали ей бесплодие, но она не теряла надежды и чудо произошло — в 2021 году певица, наконец, забеременела. Однако выносить малыша не смогла. Потеря первенца стала для Джей большой личной трагедией 

После третьего сканирования мне сказали, что сердцебиения больше нет. Этим утром. Я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции… Я решила родить ребенка одна. Потому что это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь коротка. Забеременеть было само по себе чудом и опытом, который я никогда не забуду. Я до сих пор в шоке, печаль зашкаливает. Но я знаю, что я сильная, и я знаю, что со мной все будет в порядке, — написала она в соцсетях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02.22 / Врач Ирина Голубкова рассказала, дефицит каких витаминов вызывает желание постоянно есть сладости

20.07.22 / Дибала объяснил причины своего перехода в “Рому”

15.05.21 / Уловки в макияже для идеального внешнего вида: скрываем второй подбородок и не только

28.06.22 / Россия и Афганистан полностью перешли на рубли в расчётах за наркотрафик

11.11.22 / В Германии требуют увеличить расходы на оборону — в противном случае бундесвер не сможет выполнять свои задачи

05.07.22 / Geely начнет сборку нового кроссовера Atlas уже в ноябре

11.06.21 / Отдыхающие не по средствам россияне ответят по закону

30.12.22 / Скандалы: Удобрительный бизнес

17.05.21 / Анна Михалкова и Лиза Янковская в новом кинопроекте Федора Бондарчука: первые кадры

15.05.21 / Делаем аккуратную дорожку в сад из дешевых ковриков для ног: результат (фото)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика