В Польше указали Украине на ее недружественную политику в отношении Венгрии

Обозреватель издания MySl Polska Питер Фехер указал, что украинские власти проводят крайне недружественную политику в отношении Венгрии, которая в числе первых признала независимость Украины в 1991 году.

Автор указал, что после «оранжевой революции» 2004 года в Украине вернулись фашисты, поддерживавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Это изменило внешнюю политику Киева, а те самые нацисты «с тихой американской помощью» пришли к власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

«Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья», – сообщил он.

Также Фехер указал, что Зеленский пообещал изменить закон, но новое законодательство предоставило еще больше проблем.

Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто сообщил в 2017 году: «Украина ударила Венгрию ножом в спину», – заключил журналист.

Напомним, напряжение в отношении между странами возникло на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который сокращал возможность обучения на языках нацменьшинств.

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