Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра
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Войска Украины в субботу обстреляли два района Макеевки, выпустив шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Об обстрелах населенных пунктов Орловка и Макеевка в Кировском и Червоногвардейском районах сообщается в Telegram-канале представительства.
«Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», – отмечается в телеграм-канале представительства.
Ранее ведомство сообщало, что в 6.00 мск украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Горняцкому району Макеевки. Российские войска 4 января уничтожили бившую по Макеевке установку РСЗО ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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