Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра

Войска Украины в субботу обстреляли два района Макеевки, выпустив шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Об обстрелах населенных пунктов Орловка и Макеевка в Кировском и Червоногвардейском районах сообщается в Telegram-канале представительства.

«Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», – отмечается в телеграм-канале представительства.

Ранее ведомство сообщало, что в 6.00 мск украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Горняцкому району Макеевки. Российские войска 4 января уничтожили бившую по Макеевке установку РСЗО ВСУ.

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