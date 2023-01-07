 

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра

07.01.2023, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Войска Украины в субботу обстреляли два района Макеевки, выпустив шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Об обстрелах населенных пунктов Орловка и Макеевка в Кировском и Червоногвардейском районах сообщается в Telegram-канале представительства.

«Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», – отмечается в телеграм-канале представительства.

Ранее ведомство сообщало, что в 6.00 мск украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Горняцкому району Макеевки. Российские войска 4 января уничтожили бившую по Макеевке установку РСЗО ВСУ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10.20 / Алиев описал будущее Нагорного Карабаха

02.08.22 / Москва расценила визит Пелоси на Тайвань как провокацию

07.12.21 / При стрельбе в МФЦ в Москве пострадал ребенок

12.01.21 / Составлен рейтинг самых производительных смартфонов

06.12.21 / Гордон в декабре проведет выездное заседание своей академии. Среди спикеров – Сейсембаев, Гройсман, Шустер, Илларионов и Голованов

29.07.20 / В России заявили, что глава украинской делегации в Минске Кучма сдерживал “партию войны” в Украине

28.07.21 / “Дочка будет красивее мамы”, ” На вас похожа”. Loboda показала старшую дочь

24.03.21 / Экс-депутатов Рады обвинили в поставках вооружения из России

28.08.20 / Мать выкрала своего ребенка из соцучреждения в Москве

07.08.21 / Иран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика