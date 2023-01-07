Зеленский назвал помощь США жизненно важной для Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поздравил лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти с избранием на должность спикера палаты и назвал помощь Вашингтона жизненно важной для Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, «что приблизит нашу общую победу», – информирует РИА «Новости».
Ранее Маккарти заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны.
Напомним, после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.
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