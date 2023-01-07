 

Зеленский назвал помощь США жизненно важной для Украины

07.01.2023, 11:08, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поздравил лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти с избранием на должность спикера палаты и назвал помощь Вашингтона жизненно важной для Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, «что приблизит нашу общую победу», – информирует РИА «Новости».

Ранее Маккарти заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны.

Напомним, после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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