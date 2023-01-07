 

Российские фильмы 2023 года, которые не стоит пропускать

07.01.2023, 11:05, Разное
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Отечественные фильмы всегда показывали довольно высокое качество, благодаря чему способны собирать полные залы зрителей, давая кинотеатрам возможность хорошо заработать в прокате. Поэтому, чтобы быть в курсе грядущих новинок, был составлен список отечественных фильмов 2023 года. В него вошли картины в стилях драма и фэнтези, а также мелодрамы.

2 февраля легендарный “Квартет И” представит на российских экранах свой фильм. Новый фильм называется “О чем говорят мужчины. Простые удовольствия”.

Позже выйдет военная драма Сергея Урсуляка “Праведник” о советском офицере, который спасет много людей и проделает с ними путь в сотню километров.

Картина ко Дню святого Валентина выйдет картинка “Непослушная” с участием Александром Петровым в главной роли. Отмечается, что она будет своеобразным аналогом зарубежной ленты “50 оттенков серого”. По сюжету, студентка-экоактивист Эля знакомится с Матвеем, главой строительной компании.

Также скоро выйдет историческая драма Николая Лебедева “Нюрнберг”. В ней рассказывается о том, как судили немцев после Второй мировой войны.

2 марта в эфир вышел фильм “Здоровый человек” – история о неравнодушном человеке. Опытный, успешный журналист, он жил размеренной и спокойной жизнью. Но однажды случилась ужасная трагедия.


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