 

В РПЦ назвали удручающими попытки сделать из отъезда из России политическое шоу

07.01.2023, 10:39, Новости дня
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Попытки сделать из отъезда из РФ политическое шоу удручают, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что для отъезда могут быть разные причины. При жтом ненависть к своему Отечеству, соотечественникам Легойда принять не может, информирует РИА «Новости».

«Тем более удручают попытки сделать из своего отъезда политическое шоу, выслужиться перед новым «сувереном» или тем политическим мейнстримом, которые в сознании таких людей это место занимает», – сказал он.

Легойда отметил, что жертвенное служение воина всегда получало церковное благословение. По его словам, пацифизм является политической идеологией, которая, несмотря на декларации, нередко лишь разделяет людей.

Он подчеркнул, что церковь никогда не ассоциировала себя ни с каким из политических течений, в том числе и с этим. Священник должен объединять людей, какой бы точки зрения они ни придерживались, в том числе на современную ситуацию, заключил Легойда.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача РФ по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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