 

Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру

07.01.2023, 10:39, Новости дня
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Полиция Украины и Национальная гвардия у Киево-Печерской проверяет на входе документы у всех желающих попасть на рождественскую службу, сообщают украинские СМИ.

«У входа в Лавру уже полно людей. Полицейские у всех проверяют документы», – говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания «Киев сейчас», передает РИА «Новости».

Начало службы в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в 9.00 (10.00 мск).

Ранее сообщалось, что раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) разрешили провести службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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