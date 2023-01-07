Стала известна причина закрытия McDonald’s в Казахстане
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Сеть ресторанов McDonald’s в Казахстане была закрыта из-за ограниченных поставок мясной продукции и полуфабрикатов, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
Отмечается, что ранее сырье в рестораны поступало из России, а после ухода McDonald’s с российского рынка возникли проблемы с поставками, информирует «Lenta.ru» со ссылкой на ведомство.
В Минсельхозе Казахстана отметили, что рестораны были готовы перейти на продукцию казахстанского производства, но внедрение «отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время».
Также сообщается, что для предотвращения закрытия McDonald’s было готово содействовать корпорации в ускорении и упрощении процедур поставок продукции из третьих стран.
Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания, работавшая под руководством казахстанского ТОО Food Solutions KZ, прекращает свою работу под брендом McDonald’s.
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