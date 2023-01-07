 

Депутат, предложивший коллегам меньше запрещать и больше разрешать, выпал из окна Госдумы

07.01.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из окна седьмого этажа здания Государственной думы выпал внефракционный депутат Георгий Жодин. Инцидент произошёл во время обсуждения одного из готовящихся законопроектов.

Жодин рассказал журналистам, что всё случилось во время того, как его коллеги выбирали благозвучное название для закона, который запретит россиянам шляться (ближайший аналог популярного в США запрета «No loitering»). Поначалу он не брал слова, но затем, когда было предложено проголосовать за вариант «О запрете праздношатания», парламентарий всё же высказался.

– Я сказал коллегам, что мы слишком много работаем над ограничительными законами. Запретить, не допустить, не пущать… Я сказал: возможно, должны меньше запрещать и больше разрешать. Это улучшит нашу репутацию в глазах простых россиян, и вообще облегчит жизнь людям, – вспомнил он. – Что случилось потом, я не помню. Будто в комиксе перешли к следующему кадру и я уже лечу вниз с осколками стекла.

К счастью, Жодин приземлился в аккурат на матерчатую складную крышу кабриолета, припаркованного у здания ГД. Его госпитализировали в «кремлёвку» – Центральную клиническую больницу. Ко всеобщему удовлетворению выяснилось, что депутат не получил серьёзных травм, однако вскоре он потребовал вызвать к нему главврача и заявил, что такая высококлассная и оснащённая больница «должна принимать и рядовых граждан», после чего вновь вылетел из окна (к счастью, первого этажа).

Парламентарий отмечает, что незначительные ранения стеклом и ушибы не помешают ему продолжить работу – так, через неделю он планирует посетить Правительство Российской Федерации с новыми идеями и предложениями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05.22 / Мнение: Русский в Этномире (отчет о кинофестивале)

18.05.21 / Программисты SpaceX рассказали, каково это — писать ПО для спутников, ракет и космических кораблей

09.07.22 / Из кожи и легкой ткани. Юбки макси сейчас на волне популярности (выбираем трендовые модели)

25.10.22 / Андрон Звездочет: что нельзя делать 25 октября

25.03.22 / Мнение: Анекдот про Олбрайт

27.11.21 / Мнение: Главное правило для психолога

28.12.22 / Стример Алексей Пчелкин приглашен вести передачу на ТВ

28.02.22 / Ядерная бомба какой мощности может быть у Киева

21.11.21 / Объемный белый свитер, брюки и сумка: лыжные наряды, которые не только изысканны по стилю, но и функциональны

23.02.22 / «Искажение концепции миротворчества»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика