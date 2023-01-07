Над Севастополем вроде сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

в Telegram-канале он сообщил о сбитом беспилотнике, отметив, что «даже святой праздник – Рождество – для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой».

В среду над морем у аэродрома Бельбек в Севастополе ПВО сбили два беспилотника.

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