 

Над Севастополем вроде сбили беспилотник

07.01.2023, 9:15, Новости дня
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Силы ПВО сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

в Telegram-канале он сообщил о сбитом беспилотнике, отметив, что «даже святой праздник – Рождество – для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой».

В среду над морем у аэродрома Бельбек в Севастополе ПВО сбили два беспилотника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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