Над Севастополем вроде сбили беспилотник
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Силы ПВО сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
в Telegram-канале он сообщил о сбитом беспилотнике, отметив, что «даже святой праздник – Рождество – для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой».
В среду над морем у аэродрома Бельбек в Севастополе ПВО сбили два беспилотника.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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