 

Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером

07.01.2023, 9:15, Новости дня
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После 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.

Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдавали свои голоса ни за кого, информирует РИА «Новости».

Голосование в этом году стало 15-м случаеи в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.

Напомним, Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Конгрессмены голосуют со вторника. В четверг прошли седьмой, восьмой, девятый и десятый туры голосования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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