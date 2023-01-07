Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером

После 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером.

Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдавали свои голоса ни за кого, информирует РИА «Новости».

Голосование в этом году стало 15-м случаеи в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.

Напомним, Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Конгрессмены голосуют со вторника. В четверг прошли седьмой, восьмой, девятый и десятый туры голосования.

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