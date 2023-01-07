Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии РФ в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи», – говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что церковные организации «уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции».

Он пожелал православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и

всего наилучшего.

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