 

Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество

07.01.2023, 9:15, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии РФ в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи», – говорится на сайте Кремля. 

Отмечается, что церковные организации «уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции». 

Он пожелал православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и

 всего наилучшего. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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