Поклонник Путина экс-полковник Макгрегор – большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с конфликтом на Украине и их правительствам об этом известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — просто рупор нынешней администрации США. Он говорит и делает то, что велит ему Вашингтон, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, если бы военная кампания Украины шла успешно, он бы не умолял союзников по НАТО делать больше для фронта. Как считает Макгрегор, дело в том, что большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с конфликтом на Украине, и их правительствам об этом хорошо известно.

На фоне всех этих событий с заявлением выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Кажется, это было в канун Нового года. Он заявил, что Франция будет «неизменно» продолжать оказывать помощь Украине «вплоть до победы»: «Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитывайте на Францию и на Европу». Он говорит о войсках? На ваш взгляд, о чём он говорит? Или это просто политическая банальность на потребу французской прессе?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я думаю, это смесь всего вышеперечисленного. Он ведь заявлял о необходимости найти способ продвинуться в решении конфликта, при котором РФ не будет вынуждена оставить занятые позиции. А также открыто сказал, что мы не можем рассчитывать на то, что РФ отдаст Крым. Он заявил, что мы должны были раньше эффективнее продвигаться в обеспечении выполнения Минских соглашений и лучше работать по вопросам Луганска, Донецка и так далее. Полагаю, его слова зависят от того, к какой аудитории он обращается, и того, когда его слушают.

Понятно. А генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил: «Призываю союзников делать ещё больше. В интересах нашей собственной безопасности позаботиться о том, чтобы Украина победила, а президент РФ Владимир Путин проиграл». Столтенберг прямо указывает на Путина. Кажется, полковник, это довольно прямолинейное высказывание, укол в лицо президенту РФ от генерального секретаря НАТО, не так ли?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Давайте остановимся и подумаем, что заявил Столтенберг. Разве Рузвельт или кто-либо из высших чинов в армии или правительстве США во время Второй мировой войны жаловался, что британские или советские войска предпринимают недостаточно усилий? Это вопрос с подвохом. Никогда. Конечно, это чушь, мы, американцы, никогда не делали таких заявлений, потому что Британия и СССР ожесточенно боролись задолго до того, как в войну вступили США. Мы давали им всё, что могли, чтобы поддерживать их силы, пока не смогли сами начать воевать. Я имею в виду, что если бы военная кампания, война шла успешно, вы бы не умоляли своих союзников делать больше для фронта. Дело в том, что большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этой войной, и их правительствам об этом хорошо известно.

А имеют ли слова генерального секретаря Столтенберга какой-то вес в военном отношении? Командует ли он войсками? Может ли он отдавать приказы об отправке войск?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Столтенберг — просто рупор тех, кто стоит у руля в Вашингтоне: нынешнего президента США, нынешней администрации. Он говорит и делает то, что говорит ему Вашингтон. Столтенберг сколько угодно может махать кулаками, но нельзя создать армию и войска из ничего. Требуется много времени, чтобы собрать военных в формирования, обучить, оснастить их, это не сделать быстро. По правде говоря, по этой же причине мы уже несколько месяцев ждём и наблюдаем, как украинцы мучительно напарываются на российскую оборону, потому что российские военные занимаются именно этим, они подготавливают свои огромные военные соединения для наступления.

Если перейти к конкретике, списку европейских армий, то армия Франции годится только для сафари в Северной Африке. Армия Великобритании ещё меньше и, как вы понимаете, менее боеспособна. Один Корпус морской пехоты США крупнее, лучше оснащен и организован для военных действий, чем большинство армий Европы. Сейчас Польша готовит силы в примерно 200 тысяч человек. Как мне сказали, у них уже мобилизовано 90 тысяч солдат. Польша пытается подготовить их, чтобы укрепить свою армию, предположительно, для защиты страны. Но меня беспокоят другие проблемы.

Дата выхода в эфир 05 января 2023 года.