На самом ли деле крем с SPF вызывает прыщи и как выбрать состав для склонной к акне кожи

Несмотря на то, что некоторые солнцезащитные кремы вызывают возникновение прыщей, но, все же нужно использовать эти продукты для защиты от ультрафиолета. Однако, далеко не все солнцезащитные средства закупоривают поры и вызывают образование акне. Именно поэтому, важно тщательно изучать состав крема.

Что может привести к появлению прыщей?

Возникновение акне может быть связано с такими компонентами как ароматизаторы, консерванты, а также различные смягчающие компоненты.

Кроме того, неправильное хранение солнцезащитного крема может привести к разрушению ингредиентов и химических веществ, а также спровоцировать появление прыщей. Именно поэтому, не стоит оставлять это средство под палящими лучами солнца или же рядом с источниками тепла.

Некоторые УФ-фильтры, применяемые в солнцезащитных кремах могут привести к возникновению кожной аллергии и акне. Вот несколько ингредиентов, которые могут спровоцировать прыщи.

Комедогенные масла

Многие солнцезащитные кремы содержат в своем составе такие ингредиенты как масло какао, зародышей пшеницы, сои, кокоса. Несмотря на то, что это натуральные ингредиенты, однако, они провоцируют закупоривание пор и появление прыщей.

Если кожа склонна к акне, то эти компоненты могут только лишь усугубить проблему. Вместо этого стоит выбирать солнцезащитные средства, содержащие в своем составе масло подсолнечника, облепихи, жожоба, виноградных косточек и семян подсолнечника.

Минеральные масла и силиконы

Это наиболее распространенные ингредиенты, которые можно найти в солнцезащитных кремах.

Минеральные масла и силиконы не позволяют поту выходить через поры кожи. В результате этого пот и грязь задерживаются в порах. В конечном итоге это вызывает раздражение и прыщи.

Бензофеноны

Это УФ-фильтры, которые содержатся во многих солнцезащитных средствах. Наиболее распространенными являются оксибензон и авобензон.

Эти вещества могут спровоцировать негативную кожную реакцию.

Парааминобензойная кислота и метоксициннамат

Эти вещества могут спровоцировать возникновение прыщей, особенно если кожа чувствительная.

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Также нужно постараться избегать использования солнцезащитного крема, в составе которого содержатся такие химические вещества как бутилстеарат, изопропилизостеарат, пропиленгликоль-2, а также некоторые другие химические средства.

Пчелиный воск и другие растительные воски

Если кожа чувствительная и склонна к образованию акне, то стоит избегать использования этих компонентов. Они могут закупоривать поры и мешать кожным покровам нормально дышать.

Вот несколько полезных советов, которые помогут правильно подобрать солнцезащитный крем.

Проверить наличие надписей “некомедогеннный” и “безмасляный”

Если кожа склонна к образованию акне, стоит выбирать некомедогеннные солнцезащитные средства. Это значит, что крем не будет содержать ингредиенты, которые будут закупоривать поры кожных покровов и провоцировать возникновение прыщей.

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Безмасляные средства помогают предотвратить выработку подкожного жира.

Избегать оксибензона и парааминобензойной кислоты

Если кожа склонна к акне, экземе или розацеа, стоит отказаться от использования солнцезащитного крема, в составе которого содержатся эти ингредиенты.

Если кожные покровы сверхчувствительные и склонные к акне, то стоит использовать минеральные солнцезащитные средства, содержащие в своем составе оксид цинка и диоксид титана. Они совсем не раздражают кожу.

Выбирать дневной крем с SPF

Увлажнение имеет очень важное значение для всех типов кожи. Именно поэтому, стоит выбирать дневной крем с SPF.

На рынке есть множество различных продуктов, которые помогут добиться просто потрясающих результатов и предотвратить возникновение проблем с кожными покровами.

В качестве альтернативы можно выбрать солнцезащитные средства с густой и кремовой консистенцией. Их можно использовать в качестве увлажняющего крема, особенно тем, у кого жирная или комбинированная кожа.

Нужно просто предварительно очистить и тонизировать лицо.

Выбирать солнцезащитный крем с оттенком

Это отличный вариант для тех у кого жирная кожа и кто пользуется косметикой. Вместо того, чтобы наносить на кожу солнцезащитное средство и тональную основу, нужно использовать солнцезащитный крем с оттенком.

После этого немного припудрить лицо. Если кожа сухая, то стоит использовать жирный солнцезащитный крем. Доя остальных типов кожных покровов отличным решением станет гель. Для чувствительной кожи вокруг глаз лучше всего подойдут солнцезащитные карандаши.

Наносить выбранное средство нужно за 15 минут до выхода на улицу. Повторно стоит использовать крем каждые 2 часа или же в соответствии с инструкцией на упаковке.

Нужно также помнить о губах. Именно поэтому, перед выходом на улицу, стоит наносить бальзам на губы с SPF.

Важно не только правильно наносить солнцезащитный крем, но и правильно его удалять. Для этого стоит применять моющее средство на масляной основе. После этого тщательно протереть очищающей салфеткой или влажной тканью.