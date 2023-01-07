 

Politico: Европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения варианта коронавируса «кракен»

07.01.2023, 7:50, Новости дня
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Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен», сообщил обозреватель Politico Карло Мартушелли.

Мартушелли сообщил читателям издания плохую новость. По имеющимся у него данным, XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами, передает РИА «Новости».

Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что «кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал наиболее трансмиссивным подвариантом. Мартушелли обратил внимание, что поступающие из США данные свидетельствуют, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, число случаев удваивается каждые девять дней.

Напомним, в начале декабря минувшего года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в составе омикрон-штамма коронавируса появляются еще более заразные варианты вируса, которые в РФ пока не выявлены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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