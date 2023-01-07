Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик не стал осуждать планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику

В ООН хотели бы видеть завершение конфликта в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Киеву бронетехнику.

В ответ на вопрос о поставках оружия Киеву, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом всемирной организации и международным правом, передает РИА «Новости».

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

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