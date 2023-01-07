Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик не стал осуждать планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В ООН хотели бы видеть завершение конфликта в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Киеву бронетехнику.
В ответ на вопрос о поставках оружия Киеву, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом всемирной организации и международным правом, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет