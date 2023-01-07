Bloomberg: Власти США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов из-за высокой цены
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Власти Соединенных Штатов отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва США из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, сообщили источники Bloomberg.
По имеющимся у источников сведениям, министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. При этом предполагается, что министерство пока отложит восполнение стратегического резерва, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков. В ведомстве также добавили, что после рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период.
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