 

Bloomberg: Власти США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов из-за высокой цены

07.01.2023, 7:50, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва США из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, сообщили источники Bloomberg.

По имеющимся у источников сведениям, министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. При этом предполагается, что министерство пока отложит восполнение стратегического резерва, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков. В ведомстве также добавили, что после рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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