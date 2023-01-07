Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Запада танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты и ПВО

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07.01.2023, 6:25, Новости дня
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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал обращение к западным союзникам с требованием предоставить Киеву гораздо больше оружия, включая боевые танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО.

В обращении, которое Мельник опубликовал в соцсети Twitter, глава МИД Украины потребовал предоставить Киеву гораздо больше оружия. Он подчеркнул, что имеет в виду не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО, причем в таком же количестве, как в 1941 году США предоставляли по закону о ленд-лизе, передает РИА «Новости».

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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