 

Заместитель помощника главы Пентагона Купер: США предоставят Украине самоходные артиллерийские установки «Паладин»

07.01.2023, 6:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи предоставят Киеву 18 самоходных артиллерийских установок «Паладин» (Paladin), сообщила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

Как сообщила Купер, новый пакет помощи Украине включает поставку 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 «Паладин» (Paladin) калибра 155 мм и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Она отметила, что это первая передача Киеву самоходных гаубиц со стороны США. По словам Купер, «Паладины» дополнят поставленные ранее Украине союзниками США самоходные гаубицы, при этом обеспечат лучшую защиту и маневренность, чем переданные ранее Киеву американские буксируемые гаубицы, передает ТАСС.

Накануне в администрации Байдена сообщили, что Соединенные Штаты поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.21 / Guardian – судебный спор Абрамовича и автора книги «Люди Путина» разрешился согласием внести правки в текст

11.07.21 / Госдеп США пообещал отправить делегацию в Гаити в связи с убийством президента

18.02.22 / В Донецке раскрыли детали эвакуации мирных жителей в Россию

26.07.21 / Делавшие селфи на вагоне дети получили сильные ожоги под Оренбургом

13.10.20 / “Ноги несли сами”. Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции

03.08.20 / Создана высокоэффективная охлаждающая ткань

11.12.21 / Эксперты рассказали, как недолго «живут» фишинговые страницы

17.02.21 / СНБО может обсудить санкции против бизнес-структур, связанных с Медведчуком – СМИ

05.12.20 / NBC – главный инфекционист США призвал американцев отказаться от путешествий на Рождество

10.09.21 / Россияне стали жаловаться на проблемы с игровыми сервисами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика