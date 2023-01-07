Заместитель помощника главы Пентагона Купер: США предоставят Украине самоходные артиллерийские установки «Паладин»

Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи предоставят Киеву 18 самоходных артиллерийских установок «Паладин» (Paladin), сообщила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

Как сообщила Купер, новый пакет помощи Украине включает поставку 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 «Паладин» (Paladin) калибра 155 мм и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Она отметила, что это первая передача Киеву самоходных гаубиц со стороны США. По словам Купер, «Паладины» дополнят поставленные ранее Украине союзниками США самоходные гаубицы, при этом обеспечат лучшую защиту и маневренность, чем переданные ранее Киеву американские буксируемые гаубицы, передает ТАСС.

Накануне в администрации Байдена сообщили, что Соединенные Штаты поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.

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