Мнение: О полной изоляции президента Путина



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Очень грустный, тревожный и даже пугающий в своей простоте эксклюзив пришёл на нынешнее Рождество. Праздник по самому предназначению своему светлый и дающий надежду.

Но какая сейчас может быть надежда у правителя «осьмушки суши»? Вот и закономерный результат…

Российский президент Владимир #Путин… впервые за 22 года посетил рождественское богослужение в Москве. В Благовещенском соборе Московского Кремля. Эксклюзивные кадры показал телеканал «Россия 1». И они совсем не праздничные.

Одинокий пожилой человек с печальным лицом молчаливо стоит перед иконостасом, причём не в самом храме, а в одном из его приделов. У аналоя — благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф. Где-то за кадром — видеокамера с дистанционным, судя по статичности кадра, управлением.

И всё.

Больше — никого.

Ни родных, ни друзей, ни присных. «Эксклюзивная» служба? Нет, одиночество как оно есть.

Ведь Рождество — праздник традиционно семейный. Или, как минимум, коллективный. Но — где они, самые близкие для Владимира Путина люди? Не в Швейцарии ли? А где хотя бы те, кому он может доверять и с кем хотел бы разделить радость от пришествия Спасителя в этот мир? И где она, эта радость?

Кажется, полная изоляция выглядит именно так?

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