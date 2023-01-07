 

Мнение: А давайте снизим налоги?!

07.01.2023, 5:25, Разное
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(из комментов)

Тут есть еще одна, специфически российская “ловушка”. Идея “сделаем низкие налоги”, понятно, напрашивается — но дело как раз в том, что в большинстве регионов НЕЛЬЗЯ делать низкие налоги! Причина банальна — те же регионы “к востоку от Урала” (да и многие к Западу тоже) находятся в очень неблагоприятных климатических зонах, а это означает, что там надо постоянно тратить очень существенные деньги просто на поддержание работы гражданской инфраструктуры. Те же дороги: поскольку погода часто “переходит через ноль” — вода их разрывает к чертовой матери, и мы все помним, какие были дороги во всех регионах в “лихие 90е”. А инфраструктура ЖКХ — трубы, котельные и пр.? А вода, свет, газ?

Мы, кстати, видим (во всяком случае, я помню) — что все 90е и большую часть “нулевых” государство по всей стране отчаянно пыталось как-то уйти к чертовой матери из ЖКХ, бросить его на произвол судьбы… но так и не смогло. В “десятые” оно уже, в основном безропотно, все же тянет его на себе. Почему? Потому что больше некому — “частная инициатива” при нищем (и старом!) населении туда не идет.

А раз такие расходы — не могут быть низкие налоги. Круг замкнулся.

Источник: Размышления вольного социолога


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