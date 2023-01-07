Министр энергетики Турции Донмез заявил о готовности инфраструктуры для газового хаба и торговой площадки для Европы

Инфраструктура для создания в Турции газового хаба и торговой площадки для Европы готова, сообщил турецкий министр энергетики Фатих Донмез.

Как сообщил Донмез в эфире телеканала Habertürk, завершается разработка дорожной карты по созданию в Турции газового хаба. При этом он выступил с утверждением, что физическая инфраструктура в Турции готова. Министр также сообщил, что программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены, так как последние четыре года власти Турции управляют торговой газовой платформой для внутреннего рынка, передает ТАСС.

Кроме того, чиновник информировал, что власти Турции ведут переговоры с другими странами о ценообразовании в соответствии с имеющимися ожиданиями иностранных рынков. Донмез сообщил, что вопросы создания хаба и ценообразования Анкара уже обсуждает с Болгарией и Македонией, которые, по словам министра, заявили о своей поддержке проекта. Министр выразил уверенность, что Турция сможет создать прозрачный рынок торговли газом, к которому каждый будет испытывать доверие.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудили по телефону проект создания в Турции газового хаба. Ранее власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения.

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