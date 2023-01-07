 

Министр энергетики Турции Донмез: РФ, Азербайджан и Иран могут стать игроками на газовой торговой площадке для Европы

07.01.2023, 5:00, Новости дня
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Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Россия, Азербайджан и Иран могут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы.

Донмез сообщил в эфире телеканала Habertürk, что Анкара открывает торговую газовую площадку, местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ. По словам министра, игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы могут стать Азербайджан, Россия, Иран, а также сама Турция, передает ТАСС.

Он отметил, что в эксплуатацию введены две нитки газопровода «Турецкий поток», одна из которых идет на Болгарию. Кроме того, по словам чиновника, у Турции много терминалов. Он также выступил с утверждением, что Турция расположена близко к источникам газа.

Донмез сообщил, что, по планам Анкары, за обслуживание сделок на хабе будет взиматься плата, цена на газ будет индексироваться в соответствии со стоимостью на рынках Западной Европы, что, по его словам, якобы станет преимуществом для юго-восточной Европы.

Говоря об отношениях с Россией в газовой сфере, министр напомнил, что контракты с РФ реализуются уже много лет, Россия стала первым поставщиком газа в Турцию еще при покойном Озале (Тургут Озал, президент Турции 1989 – 1993).

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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