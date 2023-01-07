Министр энергетики Турции Донмез: Анкара продолжает переговоры с Москвой об отсрочке оплаты за газ

Анкара продолжает переговоры с Москвой по вопросу отсрочки оплаты за природный газ, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Как сообщил Донмез в эфире телеканала Habertürk, переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям, в том числе речь идет об отсрочке оплаты, передает ТАСС.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции выразил мнение, что наиболее важным вопросом для всех стран на данный момент является безопасность и бесперебойность поставок. При этом он отметил, что в этом плане у Анкары не было проблем с Россией.

Донмез признал, что цена, конечно, тоже имеет значение, но это, по словам министра, «деловые вопросы». Он сообщил, что компания Botas ведет переговоры с Газпромом. Министр выразил мнение, что предложение РФ о создании газового хаба в Турции – это «свидетельство доверия» к Анкаре.

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы. Власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения.

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