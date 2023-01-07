 

Вот и конец: в скатившемся на дно бомже с трудом узнали Ричарда Гира

07.01.2023, 3:45, Разное
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Рождественская пора – период чудес и великодушия, когда каждый человек
может, позаботившись о ком-то, быть вознагражден за чистоту души.
В этом разрезе считаем должным вспомнить невероятно милую историю, которая несколько лет назад произошла в Нью-Йорке с Ричардом Гиром.

Приехавшая в “большое яблоко” туристка из Франции по имени Карин Гомбо-Валне прогуливалась в районе Центрального вокзала, когда взгляд ее упал на бомжа, явно скатившегося на самое дно жизни. Бродяга копошился в мусорном баке в поисках еды, заставив сердце женщины дрогнуть. “Вот и конец его голодного дня”, – явно подумала сердобольная Карин, бросившись к голодному скитальцу и протянув ему остатки еды, которые по счастливой случайности забрала из пиццерии, где они с семьей только что пообедали.

“Благодарю вас, да хранит вас Господь”, – сердечно ответил бродяга женщине.

Какого же было удивление женщины, когда через пару дней сотрудники отеля, в котором Карин Гомбо-Валне остановилась с семьей, бросились к ней с газетой: на одной из полос была ее фотография вместе с тем самым бездомным, которого она накормила. В нем сотрудники гостиницы с трудом узнали Ричарда Гира, ведь он был в образе бомжа, который был необходим ему для съемок в фильме “С незапамятных времен”.

Сердобольная женщина, накормившая бездомного, явно не подозревала, что угостила холодной пиццей не простого бродягу, а
одного из своих любимых актеров. Но в этом то и ценность ситуации. Как говорится, делай добро и бросай его в воду.


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