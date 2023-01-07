США ввели санкции против шестерых иранцев за «поставки беспилотников России»

Соединенные Штаты объявили санкции в отношении шестерых иранских граждан, которые, по версии американской стороны, якобы связаны с поставками беспилотников России.

Санкции введены против шести представителей руководства и членов совета директоров уже находящейся под санкциями компании Qods Aviation Industries, заявили в Минфине США, передает ТАСС.

Эта компания занимается производством иранской оборонной продукцией и ответственна за разработку и производство беспилотников, утверждает американское ведомство.

США полагают, что Иран отправлял такие беспилотники России, чтобы та могла применять их в ходе спецоперации на Украине.

Также США ввели ограничения в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization). Она, по версии Вашингтона, ответственна за «контроль над иранской программой производства баллистических ракет».

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиан заявлял, что РФ были переданы беспилотники в небольшом количестве. Он пояснял, что это происходило за несколько месяцев до начала СВО.

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