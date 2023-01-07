Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия в Украине не прекратятся зимой

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.

По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС.

Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне.

Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.

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