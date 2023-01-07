 

Лукьянов: Принц Гарри напомнил жителям бывших колоний Британии, что они для колонизаторов по категории людей не проходят

07.01.2023, 3:35, Новости дня
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Напряженная мировая ситуация сбивает штукатурку политкорректности, сообщил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», напряженная мировая ситуация сбивает штукатурку политкорректности.

Политолог выразил уверенность, что откровения главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про европейский сад в мировых джунглях уже произвели на эти так называемые джунгли впечатление, а теперь еще и принц Гарри поведал в мемуарах, как он убил примерно 25 афганцев во время военной службы в Афганистане. Более того, как отметил Лукьянов, британский принц высказал свое совершенное безразличие к этим убийствам. Глава Совета по внешней и оборонной политике сравнил отношение британского принца к этим убийствам с игрой в шахматы, в ходе которой игрок стремится убрать с доски побольше фигур. По словам политолога, если Гарри хотел еще раз напомнить жителям бывших британских колоний, что они для колонизаторов по категории людей не проходят, то у него это получилось.

Накануне британский принц Гарри сообщил в своих мемуарах «Spare» («Запасной»), что во время службы в Афганистане убил 25 человек – «вражеских комбатантов».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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