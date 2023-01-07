Как использовать пиво в качестве средства от жирных волос

Люди с тонкими волосами нередко страдают от их чрезмерной жирности. Не успел помыть голову, как корни уже выглядят несвежими. Есть простой трюк, который поможет решить эту неприятную проблему, а также укрепить корни волос и простимулировать их рост.

Почему волосы быстро становятся жирными

Кожа головы покрыта огромным количеством сальных желез. Если они выделяют слишком много себума, волосы быстро становятся жирными. Уже через несколько минут после мытья они могут выглядеть неопрятными и спутанными, потерять объем.

На самом деле причин для повышенной активности сальных желез может быть много, начиная от генетической предрасположенности и проблемами со здоровьем, заканчивая неправильным питанием. Но пока вы будете искать причину, можно прибегнуть к эффективным косметическим средствам. Например, к пиву.

Как пиво помогает от жирности волос

Пиво богато минералами, витаминами и прочими полезными веществами, которые позитивно влияют на состояние волос. Дрожжи, входящие в состав напитка, обладают успокаивающим действием, благодаря чему активность сальных желез немного снижается. Кроме того, этот компонент способствует эффектному прикорневому объему.

Присутствие в составе хмеля и ячменя обеспечивает можно питание луковиц. благодаря им волосы становятся более плотными. За счет этого жирность начинает наступать медленнее.

Как использовать пиво

Для того чтобы справиться с чрезмерной жирностью, для начала нужно вымыть волосы легким бессульфатным шампунем. После этого вылейте на голову целую бутылку пива и тщательно вотрите в кожу головы. Если пиво будет стекать по лицу, не пугайтесь. Это также очень полезно для кожи.

Оставьте пиво на волосах примерно на четверть часа. После этого нужно снова промыть голову небольшим количеством шампуня, а на кончики нанести кондиционер.