В новый год с новой кожей: небольшие изменения в распорядке дня, которые сделают кожу красивее и здоровее

В начале нового года люди всегда ставят перед собой какие-то цели – творческие, профессиональные, личные. Но также полезно ставить перед собой цени, связанные с внешностью. Например, направленные на улучшение состояния кожи. Британский косметолог Анджали Махто дает некоторые наставления.

Использовать SPF круглый год

Существует миф о том, что солнцезащитный крем блокирует поры и вызывает появление прыщей, поэтому его нужно использовать строго летом, а в остальную часть года избегать. Но косметологи опровергают это утверждение. Наоборот, они утверждают, что кожа, склонная к акне, нуждается в защите от ультрафиолета еще больше. Агрессивный солнечный свет способствует появлению комедонов, угрей и постакне.

Стоит отметить, что солнце агрессивно действует на кожу не только летом, но и зимой. Даже в пасмурные дни ультрафиолет негативно влияет на кожу. Поэтому средства с пометкой SPF должны использоваться ежедневно в любое время года. Просто в разные сезоны нужна разная интенсивность фильтра.

Придерживайтесь правильного распорядка дня

Состояние кожи зависит не только от качества ухода. На нашем лице отражается и то, как мы едим, и то, как мы живем. Поэтому вы должны установить себе распорядок дня и строго придерживаться его. Он должен включать в себя достаточное количество физической активности и оптимальное количество сна. Тогда у вас всегда будет свежий отдохнувший вид.

Кроме того, нужно разработать рутину, связанную с уходом за кожей, и ежедневно неукоснительно следовать ей. Распишите все этапы: очищение, тонизирование, увлажнение, питание. Определите, что вы будете делать утром, что – вечером. Разберитесь, как часто вы будете наносить маски. Уже через месяц нормального режима дня и регулярных последовательных процедур вы заметите позитивные перемены.

Лицо и тело в одном флаконе

Если вы регулярно посещаете бассейн или тренажерный зал, наверняка берете с собой гель для душа, а о средстве для умывания забываете. А должно быть с точностью до наоборот. Для того чтобы принять душ после тренировки, достаточно взять с собой “умывалку”.

Во время тренировки выделяется слишком много пота и кожного сала, которые могут вызвать прыщи не только на лице, но также на груди, плечах и спине. Кроме того, тесная спортивная форма усугубляет ситуацию. Поэтому приобретите хорошую антибактериальную пенку для умывания (например, с маслом чайного дерева, эвкалиптом, алоэ, пробиотиками) и используйте ее не только для лица, но и для других потенциально проблемных зон, склонных к высыпаниям.